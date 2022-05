Abertas inscrições para os expositores da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia

Encontra-se a decorrer o período para apresentação de propostas e inscrições, por parte de empresas ou pessoas singulares, que pretendam participar, como expositores, na 19.ª Feira da Vinha e do Vinho (FVV), evento organizado pela Câmara Municipal de Anadia, que se vai realizar no Vale Santo, de 22 a 26 de junho, no âmbito do Festival Anadia de Paixões.



Os cadernos de encargos com as respetivas normas e condições referentes a bares/cafés, espaços diversos, expositores de animação e produtores vitivinícolas foram aprovados em reunião do executivo municipal e encontram-se disponíveis para consulta na página da internet do Município (www.cm-anadia.pt).



As propostas referentes aos bares e espaços de cafés deverão ser apresentadas até ao dia 16 de maio. Cada proponente pode candidatar-se a mais que um espaço. As propostas serão abertas no dia 17 de maio, pelas 11h30, nos Paços do Concelho.



Os expositores de animação deverão apresentar as suas propostas até às 17h do dia 3 de junho. A abertura das mesmas terá lugar, no dia 6 de junho, pelas 14h30, também nos Paços do Concelho.

As inscrições para os espaços diversos deverão ser entregues até às 17h, do dia 3 de junho. Já os produtores vitivinícolas, interessados em participar, devem efetuar a respetiva inscrição até às 17h, do dia 3 de junho.



Recorde-se que a FVV está integrada no Festival Anadia de Paixões, que decorre entre 17 de junho e 3 de julho, contemplando várias iniciativas, nomeadamente o “Jantar de Adegas”, “Jornadas Técnicas”, “Noites Baga Bairrada” e o Concurso e Encontro Nacional de Espumantes.

O certame deste ano tem como cabeças de cartaz: Xutos & Pontapés, António Zambujo, Diogo Piçarra, Bispo e Tony Carreira. O último dia é dedicado aos mais novos. O evento encerra com a atuação das Marchas Populares.