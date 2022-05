Anadia assinala “mês da prevenção dos maus-tratos na infância”

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia, em parceria com o Município de Anadia, assinalou em abril, o “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”. Sob o slogan “Serei o que me deres… Que seja amor!” foram várias as ações de sensibilização levadas a cabo, junto da comunidade, desde a colocação de faixas até à construção de laços alusivos à temática.

Segundo nota da autarquia, a iniciativa culminou com um desafio lançado pela CPCJ de Anadia aos professores das escolas e responsáveis das instituições de solidariedade social do concelho, para que fosse criado um laço azul humano.

As Escolas do concelho da rede pública e privada e as instituições de solidariedade social aderiram a esta causa do Laço Azul, tendo criado laços azuis e realizado outros trabalhos que expuseram nas escolas e instituições, e que foram sendo dados a conhecer, ao longo do mês, através das páginas das redes sociais da CPCJ e do Município de Anadia.

Por outro lado, também foram colocados laços azuis no Edifício dos Paços do​ Concelho, bem como noutros edifícios municipais, tendo a Comissão Alargada realizado igualmente o seu laço humano de frente às instalações da CPCJ, juntando-se às demais ações desenvolvidas ao longo de todo o mês.

A presidente da CPCJ de Anadia, Jennifer Pereira, deixa uma palavra de agradecimento público a todas as instituições e escolas que participaram nesta iniciativa, considerando que “não só em abril, mas todo o ano devemos estar alerta para os maus tratos na infância”, acrescentando que “através destas ações sensibilizamos as crianças, os professores e toda a comunidade, para uma realidade ainda presente nos dias de hoje”.