Anadia garante permanência na Liga 3

Com uma meia hora inicial de gala, o Anadia resolveu as contas a seu favor e garantiu a tão desejada manutenção na Liga 3. Três golos em 25 minutos reduziram a cinzas a hipótese do Fafe lutar pelos pontos.

O Anadia só dependia de si para se manter no terceiro escalão do futebol português. A vitória acabava com todas as dúvidas, e o empate até podia chegar, desde que o Lourosa não pontuasse em Canelas. E a equipa de Vila Nova de Gaia acabou por empatar sem golos, relegando o Lourosa para o Campeonato de Portugal.

Os bairradinos entraram em campo com uma dinâmica ofensiva diabólica, com grande intensidade nos seus movimentos, jogadas ao primeiro toque, intensidade, velocidade e futebol de encantar a grande plateia que assistia ao jogo.

A entrada fulgurante no jogo foi determinante, com Elísio, logo aos cinco minutos, a colorir o marcador.

Minutos depois, Fausto Lourenço converteu um pontapé de penalty e aumentou a vantagem.

O Fafe, completamente atordoado, tentou pressionar a campo inteiro, mas com isso abriu espaços para as transições rápidas do Anadia. Foi deste modo que a equipa de Alexandre Ribeiro, aos 25 minutos, chegou ao terceiro golo, resolvendo praticamente a partida.

Quatro minutos depois, o treinador dos justiceiros fez duas alterações e a sua equipa deu um ar da sua graça e enviou duas bolas à barra.

No início do segundo tempo, Vinícius tirou sobre a linha de baliza o golo a João Santos, mas mais nada de especial aconteceu até ao final da partida. O destaque vai para a lesão do árbitro aos 64 minutos, sendo substituído pelo quarto árbitro, e pela forma como o Anadia controlou as investidas do Fafe. E Fausto Lourenço esteve muito perto de fazer o hat-trick, tal como João Nogueira de ampliar a vantagem.

Depois de uma época sofrida, no final do jogo a festa foi grande entre jogadores e adeptos.

