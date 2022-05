Anadia recebe caminhada solidária “Todos por Todos”

Anadia junta-se aos vários concelhos da Região Centro que integram a iniciativa solidária e de voluntariado comunitário “Todos Por Todos” e que será assinalada, no próximo dia 22 de maio, com uma caminhada, com início às 9h, a partir da Junta de Freguesia da Moita.

As inscrições, com um custo entre 5 euros a 7,5 euros (para crianças até 10 anos e adultos respetivamente), deverão ser realizadas junto do Grupo de Voluntariado Comunitário de Anadia, através dos contactos: 912932772; 919426869; 918189446; 917337966 ou no local da caminhada.

A inscrição disponibiliza um Kit de caminhada (t-shirt, fruta e água) e almoço (uma oferta da Junta de Freguesia da Moita).

De salientar que o valor angariado, no âmbito desta iniciativa, reverte a favor do Núcleo Regional do Centro da LPCC, para o apoio ao doente oncológico e sua família.

“Todos Por Todos” é o lema do conjunto de ações de voluntariado comunitário a decorrer em toda a Região Centro. A iniciativa visa contribuir para a promoção de estilos de vida saudável, para a educação e o acesso à informação, bem como promover a ação individual e coletiva na luta contra o cancro. Com organização do Grupo de Voluntariado Comunitário do concelho de Anadia, esta iniciativa conta ainda com os apoios da Câmara Municipal de Anadia e Junta de Freguesia da Moita.