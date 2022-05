Anadia recebe Final da Taça de Portugal de Cadetes

O concelho de Anadia vai ser palco, este fim de semana, 21 e 22 de maio, da Final da Taça de Portugal de Cadetes em Ciclismo, composta por duas corridas, contrarrelógio e prova em linha, com a presença de 90 participantes inscritos, em representação de 19 equipas.

Após a fase inter-regional de apuramento, os corredores sub-17 de todo o país vão concentrar-se em Anadia para as duas corridas que marcam a Final da Taça de Portugal. No sábado, a partir das 15h, corre-se um contrarrelógio individual de 14 quilómetros, com partida e chegada no Pavilhão dos Desportos de Anadia.

No domingo, a prova em linha tem início às 10h30, na Avenida Dr. Seabra Dinis, numa extensão de 86 quilómetros. O percurso tem início em Sangalhos, seguindo em direção à Fogueira/Póvoa do Mato, Mamarrosa, Marvão, Cantanhede, Poutena, Vilarinho do Bairro, Curia, Tamengos, Aguim, Moita, Ferreiros, Avelãs de Cima, Boialvo, Candieira, S. João da Azenha, Malaposta, Mogofores, S. Mateus, Ancas, Amoreira da Gândara, terminando novamente em Sangalhos. A chegada, na Avenida Dr. Seabra Dinis, deverá acontecer por volta das 12h30, altura em que se ficará a conhecer o vencedor da edição de 2022 da Taça de Portugal de Cadetes.

A organização é da Associação de Ciclismo da Beira Litoral, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, com a colaboração da Câmara Municipal de Anadia e das Juntas de Freguesia.

EQUIPAS PRESENTES:

Academia de Ciclismo de Viseu – Desfruta

Academia Efapel de Ciclismo

ACD Milharado/DriveonHolidays/Mafra

Alcobaça C C / Crédito Agricola

Alenquer-G.D.M.-Anipura

C.C.Barcelos/A.F.F./Flynx/H.M. Motor

Cantanhede Cycling/2W Engenharia

Centro Ciclismo de Loulé

ECOSPRINT – NUTEA

Escola de Ciclismo Amaro Antunes

LANDEIRO | KTM | MATIAS&ARAÚJO | FRULACT

Mato-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi

MUNDIMAT/SGR AMBIENTE/CCA PAIO PIRES

Penafiel Bike Clube

Póvoa Cycling Academy/CDC Navais

Santa Maria da Feira/Segmento D’Época/Reol

Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel

Tensai/Sambiental/Santa Marta

União Ciclismo da Trofa