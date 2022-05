Anadia vai ser palco dos Jogos ANDDI 2022

O Município de Anadia vai acolher os 3.º Jogos de Portugal ANDDI 2002, entre os dias 13 e 15 de maio. O evento é organizado pela ANDDI – Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual, com o apoio do Município de Anadia e da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Anadia, juntando atletas nacionais portadores de deficiência mental/incapacidade intelectual.

A organização espera cerca de 600 participantes, em representação de 60 instituições, do Minho ao Algarve e ilhas da Madeira e Açores. A APPACDM de Anadia estará presente com cerca de 30 atletas.

Ao longo de três dias, os participantes irão competir em 16 modalidades, nomeadamente Andebol, Atletismo, Basquetebol, Ciclismo, Judo, Remo Indoor, Ténis de Mesa, Futebol 7, Orientação, ParaHóquei, Aquáticas, Futsal, Boccia Di, Equitação, Polybat e Badminton & Squash. As provas irão decorrer em vários espaços desportivos do concelho, designadamente no Complexo Desportivo de Anadia, Pavilhão da Escola Secundária de Anadia, Picadeiro da APPACDM, Parque Urbano de Anadia, Pavilhão Desportivo de Ancas, Pavilhão de Desportos de Anadia, Piscinas Municipais de Anadia, Pavilhão Desportivo de Sangalhos e Centro de Alto Rendimento de Anadia.

Na sessão de apresentação do evento, que decorreu, na quarta-feira, 4 de maio, no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia, em Sangalhos, o vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, sublinhou o “enorme orgulho” do Município em acolher este evento desportivo nacional.

Considerou também que a realização deste evento em Anadia “é um reconhecimento à APPACDM pelo fantástico trabalho que tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, no que respeita ao desporto adaptado, com alguns dos seus atletas, a conquistarem grandes triunfos, de que muito nos orgulhamos”.

Jorge Sampaio realçou ainda que o CAR de Anadia tem sido palco de vários estágios de preparação de equipas e seleções aos jogos paralímpicos, bem como da realização de competições oficiais.

O vice-presidente da Câmara Municipal aproveitou o momento para anunciar que com esta iniciativa “queremos iniciar uma nova fase do desporto em Anadia. Queremos um desporto para todos, com igualdade de géneros, de grande oferta desportiva, mas acima de tudo, um desporto educativo, ou seja, um desporto que forme desportistas, mas que também tenha a capacidade de formar treinadores, dirigentes, árbitros e, acima de tudo, um desporto que saiba formar adeptos do desporto”. “Urge formar adeptos do desporto. É importante que as pessoas saibam ver desporto. Saibam ter fair-play. Este será um dos nossos desígnios para este mandato”, afirmou.

O presidente do Comité Organizador da ANDDI-Portugal, José Costa Pereira, referiu que se trata de “um enorme evento multidesportivo”, salientando que “nunca desistimos da sua organização e continuamos a apostar neste grandioso evento que se pretende cada vez mais inclusivo”. Acredita que voltará a ser “um momento muito especial” na história da ANDDI.

Aquele responsável deu ainda a conhecer o lema dos Jogos: “Resiliência, Diversidade e Jogos Inclusivos”, explicando que algumas das modalidades, envolverão a população local e a comunidade. Na sua opinião, estão reunidas todas as condições para que os Jogos de Anadia “sejam um êxito”.

A presidente da Direção da APPACDM de Anadia, Madalena Cerveira, destacou “o grande orgulho” da Instituição em participar neste projeto desportivo, dizendo que “os nossos atletas estão ansiosos para participar nas provas”, afirmando mesmo que “andam muitos entusiasmados”.

“Os nossos atletas vivem com grande intensidade estes momentos desportivos. Para nós é muito confortante vermos essa felicidade. O que para nós pode ser pouco, para eles tem um grande significado e relevância” adiantou ainda.

Na sua intervenção, Madalena Cerveira destacou ainda o apoio que o Município de Anadia tem dado à Instituição e aos atletas.