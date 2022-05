Carlão, Dino D’Santiago e Piruka sobem ao palco da Expofacic

O cartaz de espetáculos da 30.ª Expofacic já está fechado, mas a Comissão Organizadora só agora começa a revelar os artistas. Carlão, Dino D’Santiago e Piruka são três dos nomes que, entre 28 de julho e 7 de agosto, vão subir ao palco do certame.

Nos próximos dias deverão ser conhecidas outras atrações, enquanto os contornos de toda a programação serão dados a conhecer na conferência de imprensa agendada para o dia 30 de maio.

Depois de dois anos de portas fechadas, devido à pandemia da Covid-19, a Expofacic regressa em 2022 com algumas novidades e uma forte aposta na qualidade dos espetáculos e na animação cultural, tendo como outros importantes fatores de atratividade, a maior feira de atividades económicas do país, a gastronomia regional nas incontornáveis tasquinhas, sem esquecer o grande envolvimento dos agentes socioculturais do concelho.

As primeiras confirmações

Carlão, um dos mais reconhecidos artistas do hip-pop nacional, foi um dos vocalistas e o principal letrista dos “Da Weasel”, então conhecido como Pacman. A partir de 2009, ano em que a carismática banda de Almada chega ao fim, inicia uma carreira a solo já com o nome pelo qual é conhecido na atualidade e em 2015 o single “Os Tais” torna-o imediatamente requisitado para uma intensa agenda de concertos. No início de 2020 lança o single “Assobia Para o Lado”, que se torna um verdadeiro sucesso nas rádios nacionais.

Com raízes cabo-verdianas tal como Carlão, Dino D’Santiago regressa, quatro anos depois, ao palco da Expofacic. Depois de se tornar conhecido por participar num programa televisivo de talentos, o artista nascido no Algarve dedica-se a vários projetos de hip-hop, R&B e Soul. Colabora com os Expensive Soul e com os Nu Soul Family vence o MTV Europe Music Award para Melhor Artista Português – ao lado de nomes como Virgul. Foi o artista que mais prémios recebeu na primeira edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, em 2019.

Piruka, outro nome já confirmado na Expofacic, é um dos rappers portugueses mais requisitados da atualidade. “Se Eu Não Acordar Amanhã” e “Não Se Passa Nada” são alguns dos seus maiores êxitos, com os quais atingiu o disco de ouro em Portugal. Em maio de 2017, os vídeos do seu álbum de estreia, AClara — lançado no final de 2016 —, já haviam ultrapassado as 32 milhões de visualizações no YouTube. Também em 2018 alcança um enorme sucesso com as suas canções “Prova dos 9”, “Os meus putxs” (com Khapo) e “Já se passou tudo” (com 1Kilo).