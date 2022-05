Encontro Interescolas junta 2500 alunos e professores em Vilarinho do Bairro

Mais de 2.500 pessoas, entre professores e alunos que frequentam a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) reuniram-se em Vilarinho do Bairro, Anadia, para o XIX Interescolas da Diocese de Aveiro.

O Mercado de Vilarinho do Bairro foi o local escolhido para acolher os milhares de alunos, oriundos de toda a Diocese de Aveiro, no passado dia 3 de maio. Sob o tema “Ousa sonhar EMRC”, a iniciativa contou com um vasto leque de atividades que extravasaram o recinto do mercado, nomeadamente uma caminhada organizada por escolas, com cânticos, “alegria” e interação com a comunidade.

O Coordenador do Departamento da Pastoral nas Escolas, Sérgio Martins, faz um balanço “muito positivo” da iniciativa que decorreu, durante todo o dia, e que reuniu alunos e professores dos 10 arciprestados da Diocese de Aveiro.

Segundo aquele responsável, a escolha de Anadia e, concretamente de Vilarinho do Bairro, já estava definida antes da pandemia, uma vez que este encontro roda por todos os arciprestados. Sérgio Martins realçou as condições de segurança e as boas infraestruturas existentes no local para a realização desta ação. De sublinhar que foi a terceira vez que Anadia acolheu o Interescolas.

“Foi um dia bastante interessante. Foi o reencontro, pós pandemia, de alunos e professores a celebrar a vida e a festa”, afirmou. O encontro teve ainda uma vertente solidária, com a entrega de bens à Casa da Criança de Sangalhos.

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, realçou a organização e muito particularmente “a alegria, o convívio, o reencontro e a partilha” das várias iniciativas também promovidas pelos alunos das várias escolas presentes. “São sempre experiências enriquecedoras e que muito contribuem para reforçar os valores da cidadania e os princípios da solidariedade que os nossos jovens devem também aprender e promover”, afirmou.

A iniciativa foi promovida pelo Departamento da Pastoral nas Escolas, contando com o apoio da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro e do Município de Anadia, pelo que Sérgio Martins deixa ainda um agradecimento público à Câmara Municipal de Anadia e à Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro, “pelo apoio e recetividade”, bem como aos Bombeiros Voluntários de Anadia e à GNR de Anadia que “foram imprescindíveis na orientação e apoio que prestaram durante a caminhada que foi promovida pelas ruas do respetivo lugar”.