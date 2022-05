Época termal em Vale da Mó começa a 1 de junho

Água mineral das Termas do Vale da Mó integra património hidrológico português pela sua raridade.

As Termas de Vale da Mó, famosas pela sua rara água férrea, abrem portas, amanhã, quarta-feira, dia 1 de junho, para mais uma época termal que se irá prolongar até 31 de outubro.

Situada na freguesia da Moita, concelho de Anadia, esta estância termal tem uma nascente de água cujas propriedades a tornam indicada para o tratamento de doenças do sangue (anemias e outras por carência de ferro) e gastro-hepáticas (gastro-duodenais e hepatopatias), e ainda anorexias e convalescenças. Para além da ingestão de água, os aquistas inscritos podem usufruir de consultas regulares efetuadas pelo corpo clínico afeto às Termas de Vale da Mó.

Segundo o laboratório da Direção Geral de Geologia e Energia (janeiro de 1993), a água mineral das Termas do Vale da Mó nasce bacteriologicamente pura, sem cheiro e de sabor ligeiramente férreo, fracamente mineralizada, tratando-se, assim, de uma água bicarbonatada magnesiana ferruginosa, o que a torna uma representante única deste tipo no património hidrológico português.

As técnicas termais associadas à água de Vale da Mó consistem na simples ingestão de água, na própria fonte, e só aí (dada a precipitação rápida), fria ou quente, em cinco tomadas diárias, com intervalos de 20 minutos, durante a manhã e a tarde. Os tratamentos podem variar entre os 14 e 21 dias, de acordo com a prescrição médica.

As termas, geridas pelo Município de Anadia, estarão abertas de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 16h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h e das 15h às 17h. As consultas decorrem às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 16h.