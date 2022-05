Espetáculo infantil no Cineteatro

O Cineteatro Anadia vai ser palco, este sábado, 14 de maio, pelas 15h, do espetáculo infantil Crassh Xiri que, depois de vários concertos em Espanha, está agora de regresso a Portugal.

Trata-se do mais recente espetáculo dos Crassh que reflete toda a experiência do grupo e que pretende juntar, sem exceções, os mais novos, as famílias e o público geral, para usufruir de uma experiência única e participativa.

Este espetáculo reúne, para além da energia e do ritmo contagiante a que nos foram habituando, outras fortes características que os definem, tais como a percussão, o humor, a boa disposição, e o único idioma com o qual comunicam, o “crasshonês”. A tudo isto, soma-se, pela primeira vez, sonoridades eletrónicas, intercalando originais crasshenianos e versões de temas intemporais.

Os bilhetes, com um custo de 7 euros, encontram-se à venda no Cineteatro Anadia (sexta-feira, das 19h30 às 23h, e também no dia do espetáculo, a partir das 14h), em postos BOL (como CTT, Worten e FNAC) e em www.bol.pt. Os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior beneficiam de um desconto de 50%.