Festa do Leitão em Águeda muda de cenário e promete novo conceito

A Festa do Leitão da Bairrada, em Águeda, está de regresso este ano. A 27.ª edição do certame vai realizar-se “À Volta do Cais” e decorrerá de 1 a 5 de junho, num novo formato e num novo espaço: nas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho em Águeda.

Ricardo Coelho, presidente da direção da Associação Comercial de Águeda (ACOAG), fala-nos das novidades do regresso deste grande evento gastronómico da região.

Em entrevista, aquele responsável, aponta que a 27.ª edição da Festa do Leitão da Bairrada vai decorrer “num conceito mais abrangente e familiar, juntando gastronomia variada, onde o rei é o leitão e o espumante.Terá um lado cultural local muito forte, música e diversão, tudo com entradas gratuitas. Vai ser um regresso ao rio, para desfrutar do mesmo com experiências únicas, como andar de canoa, para além de música de rua e outras novidades”.

