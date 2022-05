Moção de apoio à Ucrânia aprovada pela Assembleia Municipal de Anadia

A Assembleia Municipal de Anadia aprovou, por unanimidade, na sua sessão do passado dia 28 de abril, uma moção, apresentada pela bancada municipal do MIAP, de apoio ao Estado e ao povo da Ucrânia.

Os deputados municipais “repudiam” e “condenam” a agressão militar à Ucrânia por parte da Rússia. “Para além do repúdio e condenação desta cruel e criminosa invasão, a Assembleia Municipal manifesta o seu total apoio e solidariedade ao Estado e Povo da Ucrânia”, pode ler-se no documento.

A Assembleia Municipal de Anadia manifesta assim “a sua solidariedade para com todas as pessoas em território russo que, com grande coragem, têm expressado a sua condenação pela ingerência e submissão violenta e forçada da Federação Russa ao Estado da Ucrânia”.

O plenário pretende com este gesto, “reforçar e afirmar de forma formal e oficial” a solidariedade que o povo de Anadia já evidenciou em campanha articulada entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

Na Moção pode ainda ler-se que “Anadia está solidária com o sofrimento do povo da Ucrânia assim como está e estará decerto solidária com todos os povos que são ou venham a ser espoliados da sua condição de livres e independentes”.

Recorde-se que a Federação Russa iniciou a 24 de fevereiro, em clara violação do Direito Internacional, da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma invasão da Ucrânia, país soberano, democrático e independente. Esta invasão que já causou a morte de milhares de civis, tem prosseguido o seu curso de destruição em flagrante desrespeito e desprezo pela vida humana, pela paz e pela liberdade e coexistência pacífica entre os povos.

A Moção vai agora ser enviada à Embaixada da Ucrânia em Portugal e à Associação dos Ucranianos em Portugal.