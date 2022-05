Município de Anadia abre hasta para exploração do quiosque municipal

A Câmara Municipal de Anadia vai realizar uma hasta pública para atribuir o direito de ocupação e exploração do Quiosque Municipal, localizado na Praça da Juventude, na cidade de Anadia.

A arrematação está marcada para o dia 31 de maio, pelas 10h, no Salão Nobre dos Paços do Município, sendo o valor base de licitação de 100 euros, com lanços de 10 euros.

No Quiosque Municipal, com a área de 11,50m2, podem ser desenvolvidas atividades de comércio de jornais, revistas, livros, tabacaria, lotarias, lembranças regionais e outras identificadas no ponto 2 do Caderno de Encargos da referida Hasta Pública.

As condições gerais do direito de ocupação e exploração encontram-se no Caderno de Encargos da hasta pública que poderá ser consultado nos Paços do Município de Anadia, no Serviço de Património, das 8h30 às 12h30 e das 14h às 17h, até ao dia anterior ao da realização da praça ou no site do Município em www.cm-anadia.pt.