Município de Vagos promove ações de sensibilização sobre as casas gandaresas

As Casas Gandaresas são um ativo distintivo dos territórios de Vagos, Mira e Cantanhede.

Ao abrigo do Projeto Gândara TourSensations, que pretende sensibilizar para a importância e conservação das Casas Gandaresa, vão realizar-se diversas ações de sensibilização, entre maio e junho, no Auditório da Casa Museu de Santo António de Vagos. As ações começam na próxima terça-feira, dia 24 de maio, e realizam-se sempre das 18h30 às 21h.

As ações decorrem com a seguinte calendarização:

24 de maio (terça-feira): Como recuperar uma Casa gandaresa? Técnicas construtivas e de reabilitação.

26 de maio (quinta-feira): Eu tenho uma Casa Gandaresa. Como a posso reabilitar?

31 de maio (terça-feira): Como transformar a minha Casa Gandaresa num produto turístico atrativo?

2 de junho (quinta-feira): Promover & comunicar o meu negócio – Casa Gandaresa.

As sessões têm entrada gratuita e inscrição prévia aqui.

Esta iniciativa é promovida pelo Município de Vagos e dinamizada pela Universidade de Aveiro.