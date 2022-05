“O cartaz das Festas de Vagos 2022 dá-nos fortes garantias de sucesso”

Se, por um lado, é imensa a vontade das pessoas de voltarem à cultura e aos eventos, por outro, a excelência do cartaz faz o presidente da Câmara de Vagos acreditar que as Festas deste ano vão ter uma forte adesão.

Os cabeças de cartaz serão Fernando Daniel, um valor emergente do panorama musical nacional e que regressará a Vagos para dar um concerto na noite de domingo, dia 5 de junho, e um dos grandes nomes dos últimos 30 anos da música portuguesa, o consagrado Rui Veloso, que atuará na noite de segunda-feira, dia 6.

O cartaz será complementado com as presenças dos Two Time Winners e dos Insert Coin, sendo que a sardinhada de dia 7 terá a participação musical dos Cats Project. Haverá ainda um momento de fogo de artifício, lançado no canal da ria, à meia noite de domingo para segunda-feira. Nota para o facto de este ano os concertos se realizarem na Quinta do Ega.

Em termos religiosos, o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, sublinha a renovação da aposta na Serenata à Senhora de Vagos, que decorrerá no Santuário, com as presenças de Carolina Pessoa, Nuno Sérgio, Fábio Rocha, Ni Ferreirinha e do nosso grande mestre da guitarra portuguesa Armindo Fernandes, “numa união musical entre Vagos e Cantanhede, que reflete os laços que juntam estes dois concelhos no âmbito da Senhora de Vagos”.

Com um programa inclusivo e diversificado, Silvério Regalado deixa um convite a todos, para que desfrutem das Festas de Vagos 2022.