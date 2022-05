Quarteto da Bairrada Cycling Team disputa Taça das Nações de Juniores

A Seleção Nacional de Estrada participará em três provas por etapas da Taça das Nações, começando pela Corrida da Paz, na Chéquia, entre esta quinta-feira a domingo, dia 8 de maio. Segue-se o Trophée Centre Morbihan, França, nos dias 21 e 22 de maio, e o Tour du Pays de Vaud, Suíça, entre 26 e 29 de maio.

“Com a pandemia, os nossos juniores viveram dois anos de pouca experiência internacional. Nesta época vamos regressar a um calendário mais intenso, que lhes dê oportunidade de correr nos melhores palcos internacionais para a sua idade. Irão defrontar os melhores do mundo e perceber em que patamar internacional se posicionam. Partimos com ambição e com uma equipa capaz de bater-se por bons resultados”, acredita José Poeira.

A Corrida da Paz é uma prova de referência do calendário júnior internacional, constando do palmarés de corredores como Brandon McNulty, Fabian Cancellara, Mads Pedersen, Michal Kwiatkowski ou Remco Evenepoel. No segundo dia terá um contrarrelógio individual de 11,2 quilómetros e uma etapa curta, maioritariamente plana. As restantes tiradas serão marcadas por um terreno seletivo.