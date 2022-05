Quinta da Lagoa Velha com lançamentos e novidades em todas as gamas

Em destaque, no evento Aqui na Bairrada e na festa dos 25 anos da ACHBL, no Luxemburgo, estiveram dois espumantes: Touriga Nacional Rosé e o Baga – Blanc de Noirs de 2017.

A Quinta da Lagoa Velha (QLV) acaba de apresentar duas novas referências do seu portefólio – Espumante Quinta da Lagoa Velha Rosé – Touriga Nacional de 2019 e o Espumante Baga – Blanc de Noirs -, aproveitando também para lançar novas colheitas de marcas já bem conhecidas do consumidor.

Foi no evento “Aqui na Bairrada”, que decorreu em Anadia no fim de semana de 7 e 8 de maio, que a QLV decidiu revelar e dar à prova pela primeira vez todas as novidades, mostrando-se satisfeita com o feedback obtido por quem visitou o seu espaço.

Mas para a empresa vinícola sita em Vilarinho do Bairro, Anadia, as novidades não vão ficar por aqui. Novas colheitas de brancos chegarão ainda antes do verão “e um espumante muito especial para terminar o ano em grande”, referem os responsáveis pela QLV.

Espumante Rosé – Touriga Nacional

O novo espumante monocasta Quinta da Lagoa Velha Rosé – Touriga Nacional do ano de 2019 vem completar a gama de espumantes da QLV. Elaborado através do método clássico tradicional, estagiou 18 meses em cave até ao seu dégorgement em outubro de 2021. Medalha de Ouro no Portugal Wine Trophy 2021, ainda sem estar no mercado, revelou logo aqui a sua enorme potencialidade.

Rosé, mas com uma ligeira tonalidade, realçando o cuidado com a prensagem das massas. Aroma bastante fresco, notas de framboesa e morango, conjugado ligeira flor de laranjeira, a boca frutada, fresca, acidez equilibrada e crocante. Muito elegante e apetecível em qualquer ocasião.

Espumante Baga -Blanc de Noirs

O tão desejado espumante topo de gama, Baga – Blanc de Noirs voltou e desta vez com mais tempo em cave. Um espumante 100% Baga, de cor cítrica, com ligeira tonalidade esverdeada. Aroma de flor de laranjeira conjugada com notas de biscoito e brioche com final fresco.

Fica, para já, completo o trio de espumantes da Quinta da Lagoa Velha, com o espumante Lagoa Velha branco 2019 (tripla medalha de Ouro) tão conhecido do público e imagem de marca da QLV a dar abertura às novidades.

Singular branco 2019

Ainda nos vinhos topo de gama, e porque ainda só se conhecia um Singular, 2022 foi o ano que a QLV apresenta pela primeira vez o seu Singular branco do ano de 2019. Este branco Bairrada evidencia as caraterísticas das castas Chardonnay e Sauvignon Blanc num contexto diferente.

Cor palha com ligeiras nuances esverdeadas, aromas frescos equilibrados, realçando notas florais e alguma madeira, na boca elegante, fresco e bastante envolvente. Um produto exclusivo, com pouco mais de 900 garrafas, é sem dúvida uma branco Bairrada a superar na perfeição a prova do tempo.

Lagoa Velha Reserva

Nos tintos, 2018 é a nova colheita do famoso Lagoa Velha Reserva. Com fruta vermelha madura bem presente, corpo médio e cor rubi. Com taninos presentes mas bem integrados, apresenta um final de boca longo e persistente. Um vinho tinto Bairrada para todos os dias.

Novos espumantes apresentados nos 25 anos da ACHBL

Os vinhos da Quinta da Lagoa Velha marcaram presença na festa do 25.º aniversário da Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo, fundada e presidida pelo anadiense Rogério Oliveira.

No programa de aniversário estavam incluídas várias iniciativas, entre as quais uma prova dos vinhos desta marca bairradina, que aproveitou para apresentar, perante as quase duas centenas de convidados, dois dos seus novos espumantes, o espumante Touriga Nacional Rosé e o espumante Baga – Blanc de Noirs de 2017.

Na festa, que decorreu no sábado, dia 14 de maio, celebraram-se as histórias de sucesso da associação e recordaram-se os vastos projetos na área da solidariedade, desde a sua fundação. Nestes últimos 25 anos, foi doado quase meio milhão de euros a instituições e pessoas carenciadas.

No programa da festa estava incluído um pedido de donativos para oferecer a uma instituição que apoia crianças com cancro no Luxemburgo.