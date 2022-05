Vagos recebe provas do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Ginástica Rítmica

Relativamente ao programa, este sábado, a competição irá iniciar-se às 10h com o Campeonato Nacional de Juvenis da 2.ª Divisão, Grupo A, sendo que uma hora mais tarde entrará em cena o Grupo B. Pelas 12h inicia-se a competição relativa ao Grupo C.

Após as cerimónias protocolares e o almoço, começará a competição no escalão de Iniciados. Às 14h30 com o grupo A e às 15h30 ocorrerão as provas do Grupo B.

A categoria sénior entrará em cena às 17h com as provas do Grupo A. O Grupo B começará a sua participação uma hora mais tarde. O dia encerrará com as cerimónias protocolares desta categoria.

A jornada de domingo terá o seu início às 10h, com a competição relativa ao escalão de Juniores, subdividida por 3 grupos (A, B e C).

Após as cerimónias protocolares e o almoço, terá início a competição para Conjuntos Infantis, Iniciadas e Juvenis e ainda o Encontro de Veteranas A Individuais às 15h. Duas horas mais tarde será a vez dos Conjuntos Juniores e Encontro Veteranas, grupos B e C. O dia encerrará com as cerimónias protocolares.