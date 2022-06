Um homem de 76 anos suicidou-se esta manhã, depois de agredir a esposa com um martelo na cabeça, no lugar de Veiga (Valongo do Vouga), confirmou ao JB fonte dos Bombeiros Voluntários de Águeda.

Segundo aquela fonte, o alerta terá sido dado às 10h19. A mulher, de 71 anos, foi transportada com ferimentos para o Hospital de Aveiro.

A VMER esteve no local e declarou o óbito do suposto agressor.

O assunto foi entregue à Polícia Judiciária para investigação.