Anadia Maior: Animado convívio ajudou a combater a solidão

No passado dia 25 de maio, o Anadia Maior, coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Anadia, organizou um Encontro de Espaços Sénior, no Pavilhão dos Desportos em Anadia, onde juntou mais de 200 pessoas, com mais de 60 anos, provenientes das diferentes freguesias.

Esta ação, que pretendeu combater a solidão e o isolamento dos mais idosos, permitiu dar a conhecer os serviços de alguns parceiros do projeto, nomeadamente a UCC – Centro de Saúde de Anadia, Centro Qualifica de Anadia, Biblioteca Municipal, ginásio CrossCompany e Farmácia Central de Anadia. Houve ainda uma zona dedicada aos jogos tradicionais promovida pelos Jogos do Hélder.

No que diz respeito ao palco principal, os presentes assistiram à atuação do Grupo Coral Oásis, seguindo-se uma aula de ginástica coletiva promovida pelo CrossCompany. Albano Jorge também esteve presente com uma atuação teatral com a representação da história de vida de uma das suas personagens icónicas.

A atuação da Tuna da Universidade Sénior da Curia também foi um momento muito apreciado pelos presentes, que puderam cantar músicas tradicionais portuguesas.

Na ocasião, a vereadora Jennifer Pereira referiu que este projeto promove o envelhecimento ativo e saudável, fazendo com que as pessoas caminhem para mais velhos com energia e saúde. Salientou ainda o trabalho fantástico que a equipa coordenadora tem realizado. Já Carlos Matos, Provedor da Santa Casa de Anadia referiu que este projeto, além do bem que faz a todas as pessoas ali presentes, é um projeto com pernas para andar e que deve ser acarinhado pelas entidades.

O dia terminou com cinco marchas populares realizadas pelos participantes dos diferentes Espaços Sénior, nomeadamente, Avelãs de Cima, Anadia, Vila Nova de Monsarros, Amoreira da Gândara e Vilarinho do Bairro.