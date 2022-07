Anadia recebe Campeonato da Europa de BTT

A competição irá receber centenas de participantes oriundos de 28 países, nomeadamente a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Finlândia, Hungria, Inglaterra, Islândia, Israel, Itália, Macedónia do Norte, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia. Portugal irá estar representado por 19 atletas nas diferentes disciplinas.

O dia de hoje será destinado às provas de XCC, que serão disputadas num percurso de 1,7 quilómetros a partir das 11h. Nesse dia vão estar em competição atletas das categorias júnior e elite, tanto no setor feminino como no masculino. A última prova do dia será a de elite masculina, que terá lugar pelas 17h30. De realçar o facto de esta ser a primeira vez que o Cross Country Curto integra um Campeonato da Europa.

As provas de XCR e XCE acontecem no dia 1 de julho, com a final de estafeta mista a ter lugar entre as 11h30 e as 13h. Já o Cross Country Eliminação irá decorrer entre as 18h15 e as 19h, num percurso com a extensão de um quilómetro, onde irão competir em simultâneo, atletas das categorias júnior, sub-23 e elite, divididos entre os setores feminino e masculino. De referir que os percursos de XCE e XCC são mais curtos e menos técnicos do que o de XCO, de forma a estarem adaptados à realidade de cada um destas competições.

O Cross Country Olímpico chega, no dia 2 de julho, com os corredores da categoria júnior. O setor masculino vai competir entre as 11h e as 12h15 e as femininas entre as 14h e as 15h15.

A prova de XCO destinada a atletas sub-23 irá encerrar o Campeonato da Europa de BTT no dia 3 de julho. O setor feminino estará em competição entre as 11h e as 12h30, ao passo que o setor masculino competirá entre as 14h e às 15h30.

De sublinhar que o Campeonato da Europa de BTT é o primeiro de três grandes competições internacionais que o concelho de Anadia acolherá, num período de três semanas. Segue-se o Campeonato da Europa de Estrada, para Sub-23 e Sub-19, que irá realizar-se, entre 7 e 10 de julho. Logo de seguida, entre 14 e 19 de julho, o Velódromo Nacional, em Sangalhos, recebe o Campeonato da Europa de Pista para Sub-23 e Sub-19. Estes eventos desportivos contam com o apoio do Município de Anadia.