Balanço das Festas de Vagos confirma as melhores expectativas

As Festas de Vagos, em Honra do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos, atraíram ao centro da vila, de 3 a 7 de junho, largas dezenas de milhares de pessoas, de todo o concelho e região. Pelo facto de poder voltar a organizar estas festas, “tão queridas”, dois anos depois, pelo “envolvimento e empenho de todos” na sua concretização, pela “mobilização popular em todas as vertentes das festividades”, o sentimento do presidente da Câmara Municipal de Vagos não poderia ser outro que não “a extrema satisfação com tudo o que vivemos e que correspondeu a todas as expectativas que, dias antes deste evento multicultural, eu confessava ter ao Jornal da Bairrada”. É, por isso, um balanço extremamente positivo “de um conjunto de momentos que fizeram – mais uma vez – de Vagos, o sítio até onde todos queremos ir!”, exalta Silvério Regalado.

O empenho, reconhece, foi “fortíssimo como sempre é, uma vez que estas festas simbolizam todo o Município”. Naturalmente que após dois anos nos quais não foi possível realizar as festividades, devido às condicionantes impostas pela pandemia de Covid-19, esse empenho “foi redobrado e a expectativa, volto a dizer, estava bastante alta pelos diversos momentos que compuseram a edição de 2022”. Chegados ao final, “tanto na vertente religiosa, como na popular, penso ser absolutamente claro dizer que esta foi das melhores edições das Festas de Vagos”, admite o autarca vaguense.

O programa de festas, com um cartaz forte e diversificado, elevou as expectativas. Para além do Teatro Fantástico, as atuações da Banda Vaguense, dos Two-Time Winners, dos Insert Coin e, muito particularmente, do jovem aveirense Fernando Daniel e do consagradíssimo Rui Veloso, confirmaram as “garantias de sucesso que almejávamos, com concertos de altíssimo nível com a Quinta do Ega a registar rácios de ocupação de público absolutamente assinaláveis, na ordem de várias dezenas de milhares de pessoas, garantidamente”.

