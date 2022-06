Bombeiro de Cantanhede é “Herói CM 2022” por salvar duas mulheres em Mira

Luís Oliveira conquistou o primeiro lugar na categoria Heróis com Farda.

Luís Oliveira, elemento dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, ficou em primeiro lugar no Prémio “Heróis CM 2022”, na categoria Hérois com Farda.

O bombeiro de Cantanhede foi selecionado por ter salvo duas mulheres (mãe e filha), que tinham sido arrastadas por uma onda, na Praia de Mira, a 14 de novembro de 2021.

Como relatou na altura o Jornal da Bairrada, as mulheres em causa, de 83 e 56 anos, estavam a molhar os pés junto às rochas, quando “foram apanhadas por uma onda em v”, pormenorizou Luís Oliveira, bombeiro de 3.ª dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, que se encontrava no local para fotografar o pôr-do-sol.

De imediato, o bombeiro atirou-se à água e, com a ajuda de um popular, conseguiu resgatar as duas vítimas do mar.

A rapidez com que o bombeiro de Cantanhede interveio fez com que as duas mulheres estivessem na água apenas “entre cinco a sete minutos”, mas o suficiente para que uma delas apresentasse um quadro de hipotermia.

Depois de dar o alerta para o CODU, Luís Oliveira permaneceu junto às vítimas até à chegada do socorro. Quando os Bombeiros Voluntários de Mira chegaram, encontraram-no de tronco nu, já que tinha cedido a camisola a uma das vítimas.

As duas mulheres, mãe e filha, naturais da Mealhada, foram encaminhadas para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. A mais velha tinha hipotermia e a mais nova queixava-se de dores nas regiões lombar e cervical e membros inferiores.

A atitude do bombeiro de 3.ª Luís Oliveira “enche de orgulho o Corpo de Bombeiros Voluntários de Cantanhede”, referiu, na altura, José Oliveira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, pois “embora tenha estado no lugar certo à hora certa, foi a rapidez com que agiu que dá a esta história um final feliz”.

“Para as duas mulheres que foram resgatadas da água, o Luís Oliveira é um herói. Para os Bombeiros Voluntários de Cantanhede o Luís é um exemplo de coragem e do que se entende ser um bombeiro voluntário”, salientou ainda o comandante.

Esta iniciativa do jornal Correio da Manhã visa dar a conhecer e destacar o trabalho de polícias, bombeiros, militares, mas também os atos de bravura de cidadãos anónimos.