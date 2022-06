Chefs e Pescadores reunidos à mesa para mais um Vagos Sensation Gourmet

O Vagos Sensation Gourmet Regressa à Praia da Vagueira de 1 a 3 de julho. A 7.ª edição do evento coloca lado a lado chefs e cozinheiros da região, e pretende ser um manifesto sobre a gastronomia dos tachos e a ousadia da cozinha de autor.

Este ano, a iniciativa chega com o mote “The Best Edition”, em homenagem ao Chef Joe Best (Chef de cozinha José Besteiro), mentor e um dos padrinhos do evento, figura assídua em todas as edições desta iniciativa e cuja partida “deixou um enorme vazio e muita saudade”, confessa Tony Martins, um dos criadores do evento. “O Joe sentia a Praia da Vagueira também como sua. A paixão pela cozinha refletia-se no que esta terra e as suas gentes lhe davam todos os anos – uma partilha de conhecimento pela cozinha nacional, que sempre captou o espírito e o ritmo da aldeia piscatória. O evento é uma enorme declaração de amor a Vagos e à Praia da Vagueira. A ideia é tentar partilhar (com os visitantes) tudo aquilo que faz da Praia da Vagueira um local tão especial”, explica ainda Tony Martins.

Rostos Michelin

Uma vez mais, o Vagos Sensation Gourmet une os pescadores locais e os cozinheiros amadores do município aos mais conceituados chefes nacionais e internacionais. Juntos, estão empenhados em demonstrar que a cozinha portuguesa não se resume a bacalhau e pastéis de nata e que a tradição dos tachos combina na perfeição com o atrevimento e a elegância da alta cozinha.

Michel Van Der Kroft, Graeme Cheevers, Óscar Geadas e Diogo Rocha são alguns dos rostos Michelin que marcam presença nesta edição, a par de outros nomes conhecidos do panorama nacional como Ann Kristin, Hugo Alves e Luísa Ferreira (Blogger do projeto Sardinha Fora da Lata). A este leque de luxo, esta edição acolhe como embaixador o apresentador de TV, locutor de rádio João Paulo Sousa, que irá viver, partilhar e documentar a sua experiência através das suas redes sociais e, também, das do evento. De referir um novo input da iniciativa com as participações dos conceituados sommeliers portugueses António Lopes, André Figuinha, João Chambel, Sérgio Marques e Nuno Graça.

Entrada gratuita

Workshops, showcooking, degustações, palestras, provas comentadas e música fazem parte do programa deste ano. A entrada no Vagos Sensation Gourmet é gratuita (os workshops requerem inscrição prévia), mas para usufruir das iguarias preparadas pelos chefes é necessário adquirir o kit (5 euros) que inclui copo de prova e o tão famoso garfo que caracteriza o evento e a Praia da Vagueira.