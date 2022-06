Colóquio sobre linha de alta velocidade, em Anadia, marcado pela ausência de público

Realizado na tarde do último sábado, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, o colóquio organizado pela Iniciativa Liberal (IL) de Anadia, sobre o traçado da Linha de Alta Velocidade na Bairrada e os seus impactos (vantagens e desvantagens), ficou marcado pela ausência de público.

O tema trouxe a Anadia Rui Rocha, deputado da IL na Assembleia da República, mas a verdade é que das dezenas de convites endereçados aos municípios da Mealhada, Oliveira do Bairro e Cantanhede, mas também a várias Juntas de Freguesia, partidos políticos, associações e agentes económicos ligados ao setor, poucos foram os que marcaram presença.

Uma situação que não passou despercebida do deputado que, aos presentes deixou bem claro que, quando em causa está a avaliação de projetos desta natureza e dimensão, “o pior que pode acontecer para alguma pretensão que se tenha é que haja divisão dos municípios e da região”, avisou, vincando que “é preciso que haja mobilização das forças dessa região”, ou seja, “depende muito do que as forças locais conseguirem fazer na fundamentação das suas pretensões e na perceção de mobilização que conseguirem criar junto do poder central”.

