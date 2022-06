Festa da Criança e da Família promete dia repleto de animação em Cantanhede

Evento decorre a 4 de junho no Parque Expo-Desportivo S. Mateus. Uma das novidades é a instalação de uma Street Food no Caminho das Oliveiras.

O Município de Cantanhede vai proporcionar um dia em cheio a todas as crianças, este sábado, dia 4 de junho, no Parque Expo-Desportivo S. Mateus. Entre as 9h30 e as 19h, realiza-se Festa da Criança e da Família, há muito aguardada e que constitui uma oportunidade para a vivência destes dias em família.

Para o efeito, a Divisão de Educação e Juventude do Município de Cantanhede, em colaboração com outros serviços e entidades, programou um conjunto de atividades divertidas, como insufláveis, pinturas faciais, jogos tradicionais, teatro, música, circuitos desportivos, ateliês, entre outros.

Uma das novidades prende-se com a instalação de uma Street Food no Caminho das Oliveiras.

A concretização desta edição da Festa da Criança e da Família entende-se como uma aposta constante para suscitar na comunidade os dois legados permanentes que se podem e devem transmitir às nossas crianças: “as raízes e as asas”.

As atividades começam com uma aula aberta de yoga para pais e filhos, seguindo-se uma flashMob intitulada “Movimento pela Paz”. Ainda da parte da manhã é possível assistir à peça de teatro “A Girafa que comia estrelas”, pela Atrapalharte – Companhia de Teatro Infantil.

A partir das 15h, o teatro está de regresso com “A Carochinha”, pela Escola Técnico Profissional de Cantanhede (ETPC), seguindo-se uma aula aberta de Krav Maga para pais e filhos. Pelas 17h00 decorre um desfile de moda, novamente pela ETPC, fechando o programa com uma aula aberta de Pa-Kua para pais e filhos.

Ao longo do dia é possível assistir à exposição de meios operacionais da GNR e dos Bombeiros Voluntários, entrar no “Carrinho dos Brinquedos” da Sociedade Columbófila Cantanhedense ou aproveitar o mercadinho de artesanato e artigos em 2.ª mão.

Integrado no programa da Festa da Criança e da Família, decorre no mesmo espaço a iniciativa Vamos ao Mercado, dinamizada pelo Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor.