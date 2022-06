Palhaça: Próximo MOUVA quer ser um “Fungagá da criançada”

O tema em destaque nesta terceira edição é a Infância. As atividades, para usufruir no próximo domingo, são todas gratuitas.

O próximo MOUVA, na Palhaça, vai celebrar a infância com mercado e animação no domingo, dia 5 de junho. O Mercado de Objetos Usados, Víveres e Artesanato está de volta à Praça de São Pedro, entre as 10 e as 17h.

O tema em destaque nesta terceira edição é a Infância, de hoje e de ontem. As atividades, para todos os gostos e feitios, são gratuitas.

Não se espante se na manhã deste domingo, dia 5 de junho, passar pelo centro da Palhaça e der de caras com um excêntrico casal, aperaltado e nas alturas. São os Gigantones do grupo “São Bernardo a Cantar” que, acompanhados de um combo de percussão, prometem animar os “mouvenses” com ritmo, muita cor, interação e boa disposição (10h30-12h30).

O arranque deste mercado mensal – onde se pode comprar fruta e legumes frescos, plantas, peças de artesanato (algumas a serem feitas ao vivo) e livros, discos e roupa em segunda mão em bom estado, participar em atividades lúdicas e trocar umas palavras com amigos que não vê desde o início da pandemia – está marcado para as 10h da manhã, hora a que também se pode assistir ou participar (se tiver de 4 a 14 anos) numa aula aberta das meninas e adolescentes da secção de Ginástica Rítmica da ADREP.

Outro dos pontos de interesse deste “Fungagá da Criançada” – a expressão é da organização, os Amigos do MOUVA e a Junta de Freguesia da Palhaça – será a possibilidade de experimentar ou recordar alguns jogos de infâncias mais distantes como o pião, a corrida de sacos, a petanca, o saltar à corda ou a macaca.

E porque a criatividade e a aprendizagem informal são valores muito queridos e inerentes ao MOUVA, haverá várias oficinas de saberes para pôr as mãos na… lã e nas meias. Na Praça, neste dia, pode aprender a fazer mandalas com a artesã Anabela Macedo (11h), dar uma segunda vida a uma meia e transformá-la numa luva-fantoche com a Carmen Hernández (14h30), ou ficar mais alto por um momento como Gigantone, aprender a acertar o ritmo e a desfilar pela praça e arredores tocando um bombo ou uma tarola (11h30).

À tarde a dupla de escritoras Caytana Praga (venezuelana) e Tereza Bonito (portuguesa) vão conduzir com as suas vozes magnéticas a “Hora do Conto”, com histórias da sua autoria e de outros em dois idiomas (15h30). E se algumas crianças se chegarem à frente, haverá um “Microfone Aberto” para revelarem à comunidade os seus talentos à frente do Coreto (16h15). A propósito, os Amigos do MOUVA lançam um repto: “Criança, prepara uma piada, uma canção, uma dança, um truque de mágica. Tens um minuto e meio para nos surpreenderes”. Aos adultos, sugere: “Vamos recordar as nossas infâncias e soltar a criança que temos adormecida dentro de nós?”.

Durante todo o dia, pode visitar ainda no interior do Coreto a exposição “A minha Mãe e eu”, da fotógrafa Daniela Vidal, resultado de uma sessão intimista com mães e filhos na edição do Dia das Mães.

Como banda sonora desta celebração da Infância haverá “muitas memórias de desenhos animados que atravessaram várias gerações e nunca mais nos largaram”, remata a organização, convidando todos os leitores a aparecerem no domingo entre as 10h e as 17h na Praça de São Pedro, na Palhaça.