Rota “Oiã com Garfo e Faca” marca 33.º aniversário da vila

Oliveira do Bairro

A “Rota de Sabores com Vinhos da Bairrada: Oiã com Garfo e Faca”, que começou esta quarta-feira, é um dos momentos integrantes das comemorações do 33.º Aniversário da Elevação de Oiã a Vila.

Esta iniciativa reúne os agentes gastronómicos aderentes da freguesia, desde restaurantes a bares, onde durante um mês se pode degustar os pratos e petiscos típicos da região (chanfana, peixe do rio, rojões, arroz de galo…), acompanhados de vinhos da Bairrada.

Até 15 de julho, esta rota envolve mais de 30 espaços comerciais da freguesia, que terão por parte da Junta de Oiã toda a promoção do evento, que terá associado um roteiro turístico da freguesia, servindo de guia aos visitantes e aos moradores locais.

Entre outros momentos, esta iniciativa integra a apresentação do Gelado de Arroz Doce do Cértima.

