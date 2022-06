Sangalhos: Museu das Duas Rodas distinguido

O Museu das Duas Rodas – M2R, localizado no Velódromo Nacional, em Sangalhos, foi distinguido pelos Prémios APOM 2022, com duas Menções Honrosas, nas categorias de “Aplicação de Gestão e Multimédia” e “Inovação e Criatividade”, entre 270 candidaturas.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, estas distinções são “um reconhecimento do trabalho efetuado pelo Município de Anadia e pelas diversas entidades que estiveram ligadas à sua criação”, acrescentando ainda que “as distinções não são só para o Museu, mas para todos aqueles que cederam peças que se encontram expostas naquele espaço”. O autarca considera que “estes galardões são demonstrativos da história que a nossa região tem nas duas rodas”.

De referir que, a Diretora Regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes, em missiva endereçada à presidente da Câmara Municipal de Anadia, felicita o Município e o Museu das Duas Rodas pela atribuição das Menções Honrosas, considerando que “estas distinções visibilizam uma aposta coerente na promoção cultural e artística do concelho, evidenciando o trabalho desenvolvido por um corpo técnico qualificado e dedicado que tem contribuído para incrementar a qualidade da rede de museus e a qualidade da oferta cultural da região”.

Recorde-se que o M2R foi inaugurado há cerca de um ano, tendo já sido visitado, ao longo destes primeiros meses, por alguns milhares de pessoas, oriundas de vários pontos do país, bem como do estrangeiro.

O Museu das Duas Rodas, único no país, dá a conhecer a história local, nacional e até mundial da mota e da bicicleta, mostrando a sua forte ligação ao concelho de Anadia, assim como a importância desta indústria para a economia da região. Para além de bicicletas e motorizadas, o Museu conta com uma grande panóplia de peças e acessórios, algumas delas autênticas raridades, que marcam também a história do ciclismo e do motociclismo local, regional e nacional.