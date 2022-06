Santuário de Vagos recebe Bispos de Aveiro e Coimbra

No feriado municipal, o regresso à estrada da imagem de Nossa Senhora de Vagos contou, este ano, com a presença do bispo de Aveiro. D. António Moiteiro, que de manhã concelebrou, com o bispo de Coimbra, a eucaristia festiva da peregrinação anual dos devotos da região de Cantanhede, viria a presidir à tradicional procissão de velas, ligando o santuário ao centro da vila.

Milhares de pessoas, algumas vindas de longe, numa imensa manifestação de fé, que foi testemunhada pelo bispo diocesano.

De referir que o bispo de Coimbra, D. Virgílio do Nascimento, que assinalou a sua comparência, pela primeira vez, no santuário mariano, diria que também “vinha peregrinar” a Nossa Senhora de Vagos. Momento intenso de poder “unir esta massa do povo de Deus” – uma memória espiritual, cultural e geográfica”, que une os dois povos ao longo de muitos séculos da história, para celebrar o “modelo da igreja que é Maria”.

