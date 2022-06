Tributo aos Rolling Stones, Santana e Beatles na Expofacic

30.ª edição do certame decorre de 28 de julho a 7 de agosto

A um mês abertura de portas da 30.ª edição da Expofacic – Exposição Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, que regressa após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, a Comissão Organizadora do evento anuncia a presença de mais três nomes no cartaz musical. Tratam-se de bandas tributo aos míticos Rolling Stones, Santana e Beatles, que proporcionarão recordações únicas aos fãs destes nomes maiores da música internacional.

Assim, a 31 de julho, os The Beetoes apresentam os grandes êxitos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A 5 de agosto é a vez dos Stoned recordarem os temas interpretados pelo inconfundível Mick Jagger e a 6 de agosto vai ouvir-se Santana, pela banda com o mesmo nome, no palco da Expofacic.

Recorde-se que já haviam sido anunciadas as atuações de ZZoilo e Aragão (a 28 de julho), Dino d’Santiago e Carlão (29 de julho), José Cid (30 de julho) Tony Carreira (dia 31 julho), Piruka e Jimmy P. (1 de agosto), Gipsy Kings by Diego Baliardo e Quim Roscas e Zeca Estacionâncio (2 de agosto), Mariza (3 de agosto), Mc Pedrinho e Mary N (4 de agosto), Chico da Tina e Profjam (5 de agosto), Gavin James e Kura (6 de agosto) e Xutos e Pontapés (7 de agosto).

Mas nem só de música se faz a Expofacic. Em 2022, destaca-se ainda a exposição “Gigantes da Idade do Gelo”, que nos leva numa viagem pelo tempo, desde as mais quentes e húmidas eras que a Terra conheceu, até uma das mais frias, a Idade do Gelo. Os visitantes poderão apreciar réplicas em tamanho real de animais há muito extintos.

As duas rodas vão estar igualmente em plano de destaque com uma exposição de motos clássicas, que reúne dezenas de exemplares, de várias nacionalidades. Ainda neste domínio, vai decorrer um passeio de motos Harley Davidson.