Vigilância móvel da floresta já arrancou em três freguesias de Anadia

O Município de Anadia celebrou, no passado dia 27 de junho, o protocolo de colaboração com as Freguesias de Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros, e as Associações de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima, de Voluntários de Ferreiros, Cultural e Recreativa de Algeriz, que vai permitir a realização da vigilância móvel nas manchas florestais a nascente do concelho, que decorrerá a partir de amanhã, dia 1 de julho, até ao dia 30 de setembro.

Em nota de imprensa, a autarquia explica que, “a vigilância visa contribuir para a redução do número de ocorrências de incêndios, identificando potenciais agentes causadores e dissuadindo comportamentos que propiciem esses acontecimentos”, assim como “proteger a mancha florestal do concelho com grande expressão na economia local, bem como dar mais tranquilidade às populações mais isoladas que vivem em redor da mesma”.

De acordo com o protocolo firmado, a autarquia atribui a cada uma das associações envolvidas uma verba no valor de 18 mil euros, representando um investimento global de 54 mil euros, valor este destinado a compensar os encargos inerentes à vigilância, nomeadamente a manutenção dos veículos, entre outras despesas.

Para além do apoio financeiro, o Município de Anadia disponibiliza ainda as viaturas motorizadas (três por associação), 700 litros de combustível a cada associação, comunicações, equipamento de identificação e proteção individual e outro tipo de equipamentos de apoio para a boa execução da vigilância.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, deixou uma palavra de reconhecimento às associações pela sua disponibilidade em participar nesta ação, desejando que “tudo decorra sem grandes percalços”.

Ainda no que respeita à vigilância florestal e deteção de incêndios no concelho, é de referir que o Posto de Vigia do Moinho do Pisco, na Freguesia de Avelãs de Cima, encontra-se ativo, desde o passado dia 7 de maio, integrando a rede primária da Rede Nacional de Postos de Vigia. A vigilância funciona 24 horas por dia e estará ativa até ao mês de novembro.

As ações serão efetuadas em coordenação com a GNR, os Bombeiros Voluntários de Anadia, o Coordenador Municipal da Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Anadia.