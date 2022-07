António Morgado nono no Europeu de contrarrelógio

Defendendo as cores de Portugal, o ciclista da Bairrada Cycling Team, apesar das adversidades pelo facto de estar a recuperar de Covid-19, acabou por obter um bom resultado.

António Morgado foi o melhor português no início da competição no Campeonato da Europa de Estrada, conseguindo o nono lugar no contrarrelógio individual de Sub-19, disputado em Sangalhos, Anadia.

O corredor da Seleção Nacional completou os 22 quilómetros de esforço individual em 29m20s, numa corrida em que o calor foi um poderoso adversários de todos os ciclistas. A recuperar de uma infeção por SARS-CoV-2, António Morgado obteve um bom resultado, apesar das sensações.

“Senti-me mal durante quase todo o percurso, com dificuldades em respirar. Nos últimos seis quilómetros vinha ‘morto’”, descreveu António Morgado, que se valeu do espírito de sacrifício para alcançar o primeiro top 10 da carreira em Campeonatos da Europa.

Gonçalo Tavares foi o outro representante nacional na corrida masculina de Sub-19, terminando no 16.º posto, com 29m56s, o que lhe valeu melhorar o 19.º lugar do Europeu anterior. “As pernas estavam bem, mas senti algumas dificuldades em respirar, talvez devido à Covid, que tive recentemente”, explicou o jovem que também faz parte da equipa Bairrada Cycling Team.