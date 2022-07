Associações culturais com apoios renovados em Cantanhede

A concessão do apoio pressupõe a assinatura de um contrato-programa com todas as coletividades envolvidas

O Município de Cantanhede atribuiu aos grupos e associações musicais, recreativas e culturais do concelho um apoio financeiro que totalizou de 54.032 euros, conforme deliberação de Câmara em reunião ordinária de 4 de julho.

Este envelope financeiro contempla 37 entidades de âmbito cultural, musical, recreativo e artístico, nomeadamente bandas filarmónicas, escolas de música, grupos folclóricos e corais, associações ligadas às artes plásticas e visuais, entre outras.

Em nota, o executivo de Helena Teodósio frisa que depois de dois anos excecionais, que diminuíram drasticamente as atividades culturais, “2022 afigura-se como o ano da retoma, ainda que com as cautelas que se impõem”. Daí que o apoio aprovado – que se assume como um investimento para o futuro do movimento associativo e para a retoma da sua expressiva atividade -, pretenda também “retribuir o contributo incomensurável que as associações preconizam no seio das suas comunidades, da etnografia às filarmónicas, à música, ao teatro e a todas as manifestações artísticas”, lê-se naquela nota.

Notícia completa na edição impressa ou digital