Atletas de 30 nações disputam 44 títulos europeus no Velódromo de Sangalhos 

O Velódromo Nacional de Anadia, em Sangalhos, recebe entre 14 e 19 de julho, o Campeonato da Europa de Pista Sub-23 e Sub-19, a vertente do ciclismo em que Portugal tem conquistado mais medalhas desde a inauguração do Velódromo Nacional. Serão seis dias de competição, onde vão estar em disputa 44 títulos.

Os treinos oficiais tiveram início na segunda-feira, dia 11 de julho, mas a competição só arrancará amanhã, quinta-feira.

A competição conta com cerca de 400 atletas inscritos, em representação de 30 países, Alemanha, Arménia, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, Inglaterra, Israel, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

A seleção de Portugal vai participar com 12 atletas. No escalão de Juniores correm Laura Simão, Margarida Teodósio, Marta Carvalho, João Cunha, João Marques e João Martins. No escalão de Sub-23, Beatriz Roxo, Daniel Campos, Daniel Dias, Diogo Narciso, Francisco Marques e Rodrigo Caixas.

No dia 15 de julho, têm lugar as qualificações para as provas da tarde entre as 10h00 e as 14h12. A competição terá início pelas 16h00, com as provas de um quilómetro contrarrelógio para juniores masculinos, a perseguição por equipas e a eliminação para juniores masculinos e femininos, e ainda as provas de scratch e velocidade por equipas para sub-23 masculinos e femininos. A competição terminará pelas 21h25.

No dia seguinte, 16 de julho, as qualificações realizam-se entre as 10h00 e as 14h25 e as finais entre as 16h30 e as 21h02. Nesse dia têm lugar a prova de velocidade para juniores masculinos e a perseguição individual para ambos os setores da categoria de juniores. Além disso, estará também a decorrer a prova de um quilómetro contrarrelógio para sub-23 masculinos e ainda a perseguição por equipas para ambos os setores de sub-23.

No dia 17 de julho, terá lugar uma das competições mais importantes: o omnium, destinado aos juniores masculinos e femininos. Os corredores da categoria de juniores terão ainda pela frente os 500 metros contrarrelógio, para o setor feminino, e a velocidade, para o setor masculino. No caso dos sub-23, este será dia de disputar as provas de velocidade, no setor masculino e ainda a corrida por pontos, em ambos os setores. Neste dia as qualificações vão ter lugar entre as 11h00 e as 13h27 e as finais entre as 15h00 e as 20h46.

No penúltimo dia de competição, 18 de julho, na parte da manhã, entre as 11h00 e as 13h42, vão ter lugar as qualificações para as provas da tarde e ainda a final de 500 metros contrarrelógio para as atletas da categoria sub-23. À tarde, entre as 16h00 e as 20h54, têm lugar a corrida por pontos e o keirin para juniores femininos e masculinos e a prova de velocidade para os sub-23 masculinos.

No último dia dos Campeonatos da Europa de Pista de Juniores e sub-23, a manhã vai ser dedicada às qualificações e à prova de madison para juniores femininas, entre as 10h00 e as 12h05. À tarde, entre as 14h00 e as 17h26, realizam-se as provas de keirin, para sub-23 masculinos e femininos, e ainda as provas de keirin de juniores masculinos e sub-23 de ambos os setores.

À semelhança do que já aconteceu com outras competições ciclísticas, o Campeonato da Europa de Pista vai ter transmissão em direto nas páginas no Facebook e no YouTube da Federação Portuguesa de Ciclismo.