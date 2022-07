Câmara de Águeda entrega “Chapéu de Ouro” à CP – Comboios de Portugal

A Câmara Municipal de Águeda entregou, no encerramento das VII Jornadas Internacionais de Turismo, no sábado, o galardão “Chapéu de Ouro” do Município à CP – Comboios de Portugal, reconhecendo os esforços e iniciativas desenvolvidas relacionadas com a Linha do Vouga, nomeadamente a dinamização do “Comboio Histórico do Vouga”.

“Este é um prémio singelo, mas com muito amor da nossa parte”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, na entrega desta distinção, que considera “um ato de absoluta e inteira justiça”, que reconhece publicamente todo o trabalho que tem vindo a ser feito pela CP.

Na cerimónia, o edil lembrou todos quantos se dedicam à causa da ferrovia, à promoção dos turismo ferroviário e a tudo o que a ele está associado, como a recuperação do património ferroviário (utilizando, por exemplo, as oficinas de Sernada do Vouga). “Esta entidade tem caras e muitas estão aqui, hoje, a receber este prémio, que é absolutamente merecido”, declarou, sublinhando que se tratam de amigos que “nos ajudam a construir um sonho”, a quem estende “um enorme abraço de gratidão”.

O presidente da Câmara de Águeda reiterou a importância deste legado histórico da Linha do Vouga, certo de que a parceria que o Município mantém com a CP vai permitir “continuar a construir este sonho” de dinamizar esta linha e o seu “potencial absolutamente incrível”, nomeadamente turístico. Um sonho defendido, “com muita teimosia e persistência”, há alguns anos e que “agora começa a dar os seus resultados”, através deste trabalho de parceria com a CP.

Porque a “viagem” faz-se de percursos, Jorge Almeida lembrou o trabalho e cumplicidade com antigos dirigentes da CP, designadamente Luís Queiró, Carlos Nogueira e, mais recentemente, Nuno Freitas, um homem “apaixonado pela ferrovia, com uma capacidade enorme de mobilizar e fazer, de ir buscar o que estava abandonado” e que deixa o caminho aberto para “um futuro muito promissor” para os comboios.

Pedro Moreira, Presidente da CP – Comboios de Portugal, recebeu o prémio com “um grande orgulho, não só para mim, mas para todos os colegas aqui presentes e para todos os trabalhadores da CP”, acrescentando que esta distinção significa que “o trabalho que temos realizado nesta área tem um resultado muito bom”.

Na hora do reconhecimento, Pedro Moreira destaca que estes resultados “só foram possíveis, porque houve aqui uma conjugação de capacidades”, na realização dos comboios históricos, associado “às iniciativas que foram criadas pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, aliando alguns eventos, com atores que simulam tempos que já nos esquecemos, com os cantares que nos recebem e acompanham nos comboios e o próprio Museu Ferroviário”. Tudo isto, defendeu, “cria uma experiência; não é só viajar num comboio histórico, que por si só é agradável, mas cria esta ligação emocional”, que torna este projeto diferenciador e que atrai tantos aficionados e turistas.

Refira-se que durante dois dias, no Centro de Artes de Águeda, decorreram as VII Jornadas Internacionais de Turismo, um evento que reuniu diversos intervenientes e empresas do setor do turismo numa troca de experiências e boas práticas, cujo tema este ano foi “Novos começos, Novas oportunidades” e contou, pela primeira vez, com a parceria com Rio Grande (Brasil), cidade geminada com Águeda há mais de 25 anos.

Estes dois dias de trabalhos, de networking, de apresentação de novas oportunidades e ideias de negócio na área do turismo, envolveu, no total, seis painéis, um workshop e uma mostra de gastronomia local.

No final do encontro, Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, sublinhou a riqueza “das apresentações e das boas práticas partilhadas, uma forma muito enriquecedora de dar a conhecer o que cada um de nós faz e que contributo pode ter para a dinamização ainda mais crescente do setor do turismo, de uma forma abrangente e sustentável”. Salientou a parceria “muito positiva” com o Rio Grande e a participação nas jornadas de Cabo Verde e Cuba, nomeadamente com a presença de Yusmari Diaz Perez, embaixadora de Cuba em Portugal, que apresentou o potencial turístico do país, e associou-se à entrega do “Chapéu de Ouro” à CP.

Após a cerimónia, a diplomata acompanhou a programação do AgitÁgueda e toda a dinâmica cultural e social envolvente.