Ciclismo: Mauricio Moreira conquista 6.º GP Anicolor em casa

Mauricio Moreira, da Equipa Profissional de Ciclismo Glassdrive / Q8 / Anicolor, foi o grande vencedor, este domingo, da 6.ª edição do Grande Prémio Anicolor, ao conquistar em casa a sua primeira vitória da época. Um triunfo em solitário, com chegada a Águeda, após 170 km que tiveram início em Fermentelos, junto ao campo do Sporting Clube de Fermentelos, que organizou a prova em colaboração com o Clube Desportivo Fullracing.

Foi uma corrida com várias movimentações, onde numa primeira fase foram disputadas as Metas Volantes, em terreno plano, por um grupo alargado de corredores, seguindo-se a montanha, que selecionou os mais fortes e aqueles que almejavam a vitória. Mauricio Moreira conseguiu ganhar vantagem ao pelotão, que se transformara num grupo alargado, na companhia de António Barbio (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados).

O uruguaio da Glassdrive / Q8 / Anicolor revelou-se mais forte, isolando-se para correr atrás da sua primeira vitória da época. Já António Barbio ficou para trás, sendo o 2.º classificado, ao chegar 01m51s depois de Mauricio Moreira. Tiago Leal (Kelly-Simoldes-UDO) fechou o pódio, na 3.ª posição, a 03m10s.

“Hoje a corrida significou muito para mim, porque deu-me confiança extra para a Volta a Portugal e para o que resta da época, visto que não tem sido a melhor temporada, sempre com doenças e lesões. Estas circunstâncias não estavam a ajudar na minha preparação para a Volta. Não me estava a sentir muito bem. Mas hoje foi um ponto de viragem e se calhar daqui para a frente começo a ver as coisas com outros olhos e com mais esperança. Mas como digo sempre, é 99% o trabalho da equipa, porque são eles que acreditam sempre. Mesmo eu estando menos bem, transmitem sempre tranquilidade e acreditam e hoje não foi diferente. Acreditaram em mim, controlaram praticamente a corrida toda para eu ter uma oportunidade e fazer as coisas bem. Aproveitei isso ao máximo e consegui ganhar! É uma alegria muito grande vencer em casa e é muito importante para mim por representar um ponto de viragem”, disse Mauricio Moreira.

Para Rúben Pereira, diretor desportivo da Glassdrive / Q8 / Anicolor, “foi uma bonita vitória! Ganhar em casa, em Águeda, é sempre bastante importante. É ganhar na nossa terra e na terra dos nossos patrocinadores, como o Sr. Sampaio da Anicolor e como o Presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, assim como todos os aguedenses. É importante para nós e para toda a equipa. Trabalhámos de forma a que pudéssemos dar esta vitória a todos os nossos adeptos e fãs e o Maurico também a merecia muito. Tem sido um ano um bocadinho difícil devido à Covid e a uma lesão. Mas as coisas foram bem encaminhadas e toda a equipa, staff e os nossos patrocinadores estão de parabéns”.