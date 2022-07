Domingo está na estrada o 6.º Grande Prémio ANICOLOR

Domingo, dia 24 de julho, a 6.ª edição do Grande Prémio ANICOLOR está na estrada com um pelotão composto por equipas continentais e de clube, para cruzar sete concelhos ao longo de um percurso com 170 km: Águeda, Aveiro, Ílhavo, Vagos, Oliveira do Bairro, Anadia e Mealhada.

Esta clássica do calendário nacional velocipédico vai ter partida em Fermentelos e a meta será na Avenida 25 de Abril, no centro da cidade de Águeda, Capital da Bicicleta. Adivinha-se um belo dia de ciclismo, que vai terminar em festa, na zona onde decorre o evento AgitÁgueda, que terá o seu encerramento no mesmo dia da prova.

O tiro de partida vai ser dado da sede do Sporting Clube de Fermentelos (campo de futebol) às 12h, prevendo-se a chegada a Águeda para as 16H00. O percurso vai ser animado por quatro Metas Volantes – Vagos (25,2 km), Amoreira da Gândara (51,6 km), Anadia (75,1 km) e Fermentelos (98,7 km) –, com as dificuldades montanhosas a surgir depois, quando faltarem 50 km para o final.

Há três contagens de 3.ª categoria seguidas, já no concelho de Águeda, nas proximidades de Macieira de Alcôba, A-dos-Ferreiros e Talhadas. As três subidas prometem espetáculo na luta pela vitória, sendo que será o terreno onde vai ser feita a seleção dos mais fortes.

Além da Camisola Amarela Câmara Municipal de Águeda, entregue ao vencedor da corrida, líder da Classificação Geral individual, vão estar em disputa mais quatro camisolas: a Camisola Azul San Antonio Alexba (Classificação Geral da Montanha), Camisola Branca Estores Limite (Classificação da Juventude, Sub-23), Camisola Verde Pervedant (Classificação Geral Metas Volantes) e a Camisola Vermelha Dubral (Classificação Melhor Ciclista Equipas de Clube).

No pelotão vão marcar presença 100 corredores, com as cores das seguintes equipas: Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport, Glassdrive/Q8/Anicolor, Louletano-Loulé Concelho, ABTF Betão-Feirense, Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, JV Perfis[1]Windmob, Porminho, Santa Maria da Feira-Segmento D’Época-REOL, Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola, ACD-Trofa e a espanhola Aluminios Cortizo.

A organização da corrida está a cargo do Sporting Clube de Fermentelos e tem o Clube Desportivo Fullracing como promotor. “O Sporting Clube de Fermentelos, com a responsabilidade social que detém e sendo um importante agente de divulgação e promoção da região, centrou toda a sua dedicação e esforço na organização desta prova. É do nosso entender que estão reunidas todas as condições para que este seja um grande espetáculo desportivo, naquela que é certamente uma clássica de grande prestígio para as freguesias e sete municípios envolvidos”, avançou Fernando Sampaio, presidente do Sporting Clube de Fermentelos e diretor da prova.