Expofacic abre dentro de duas semanas e montagens decorrem a bom ritmo

Faltam precisamente duas semanas para a abertura de portas da 30.ª edição da Expofacic e prossegue a bom ritmo a montagem das diversas infraestruturas da feira, que decorre no Parque Expo-Desportivo S. Mateus, em Cantanhede, entre os dias 28 de julho e 7 de agosto.

As operações decorrem desde já, de forma a permitir que as empresas e instituições presentes no certame tenham o tempo necessário para instalar os seus produtos e decorar os stands.

Os trabalhos estão a ser realizados nas diversas áreas temáticas, entre elas a zona de exposições, que este ano terá como grande aliciante os “Gigantes da Idade do Gelo”, mostra que leva o visitante numa viagem pelo tempo a mundos distantes, desde as mais quentes e húmidas eras que a Terra conheceu, até uma das mais frias, a Idade do Gelo.

Recorde-se que a área total de exposição da 30.ª edição da Expofacic é de 95.500 metros quadrados, onde estarão 500 expositores com áreas vocacionadas para empresas e negócios, alguns espaços institucionais, de artesanato, espaços dedicados à saúde, comércio, indústria e gastronomia (com 47 tasquinhas). Terá ainda a zona de insufláveis e divertimentos, sete palcos e 120 mil metros quadrados de parque de estacionamento.

É de salientar também as infraestruturas com que a exposição estará dotada e que serão uma mais-valia para quem visita a Expofacic: um posto médico assegurado pela Sanfil, apoiado por ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com tripulantes, um espaço lúdico infanto-juvenil espalhado pelo relvado com insufláveis, ateliês de pintura e divertimentos, circuito interno de televisão que efetuará o acompanhamento diário da feira e que ficará disponível na internet no final de cada dia; internet em toda a área de exposição; fraldário de apoio; duas caixas de multibanco e quatro bilheteiras. Existem ainda 4 portas de acesso e 12 saídas de emergência devidamente assinaladas.