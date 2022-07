‘Four2One’ em concerto na Praça da Juventude

Piano e Voz são a base musical do projeto que está ligado diretamente ao coro “LeadVoices” de Coimbra e à Escola de Música do Clube de Ancas.

Os “Four2One” sobem ao palco do “Às Sextas na Praça”, na Praça da Juventude, em Anadia, no próximo dia 15 de julho, a partir das 22h, no âmbito do projeto de animação promovido pelo Município de Anadia.

O grupo iniciou a sua atividade em 2018. Trata-se de um projeto musical que visa a diversidade de estilos musicais, tendo dedicado os seus primeiros meses à elaboração e experimentação de novos arranjos musicais. A opção por arranjos próprios confere a este grupo uma identidade singular e exclusiva. Piano e Voz são a base musical do projeto que está ligado diretamente ao coro “LeadVoices” de Coimbra e à Escola de Música do Clube de Ancas.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que pretende preencher com música as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, aliando a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, grátis, que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

Pelo palco da Praça da Juventude já passaram, na presente edição, a Orquestra Desigual da Bairrada, o “Síndrome B”, os “Meninos na Sacristia” e “Os Sabugueiros”.