Incêndios ativos na região com preocupações em Sever do Vouga

Pela Bairrada temos três fogos ativos. Mas em Sever do Vouga a situação está complicada.

Há três pequenos focos de incêndio ativos na região ao início desta tarde de quinta-feira. No entanto, a pior situação de todo o distrito está ser vivida em Frágua, concelho de Sever do Vouga, com um incêndio de grandes dimensões.

Segundo apurou o JB, aquele incêndio está a mobilizar 8 meios aéreos, 54 viaturas e 193 operacionais. O incêndio teve alerta às 12h21.

Pela Bairrada, em Samel (Anadia) está um incêndio ativo, desde as 14h, que para já mobiliza dois meios terrestres e dois operacionais.

Em Travassô (Águeda) faz-se o rescaldo do fogo que lavrou esta manhã, pouco depois das 10h, com dois homens e uma viatura.

Em Casal Comba (Mealhada) temos também um incêndio, cujo alerta foi dado às 14h14, mas para já sem grandes informações.