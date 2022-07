Anadia reforça ligação com a União Europeia de Ciclismo

Traçar objetivos a cumprir nos próximos oito anos, no Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, centro satélite europeu do Centro Mundial de Ciclismo da União Ciclista Internacional, foi o principal objetivo do encontro que Jorge Sampaio, vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia teve, recentemente, com o presidente da União Europeia de Ciclismo (UEC), Enrico della Casa, e o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Delmino Pereira.

Tendo em conta que, a Câmara Municipal de Anadia, a UEC e a FPC pretendem continuar a trabalhar em conjunto na área desportiva, este encontro serviu para dialogar sobre o melhor modelo de gestão deste centro satélite, localizado em Sangalhos, e para planear eventos futuros a realizar no concelho, que reúne todas as condições para acolher grandes iniciativas desportivas, em particular na modalidade do ciclismo.

A UEC, através do seu presidente, já manifestou vontade em realizar, pelo menos, um evento europeu, anualmente, no concelho.

Segundo Jorge Sampaio, esta parceria é “uma excelente oportunidade para reforçar a dimensão nacional e internacional do concelho”, valorizando-o e promovendo-o, e para fortalecer a aposta que a Câmara Municipal tem levado a efeito ao nível do desporto.

