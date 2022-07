Praia da Vagueira volta a ter verão super animado

Depois de dois anos marcados pelas restrições pandémicas, eis que volta em pleno o evento “Animar o Verão”. Com o epicentro na Praia da Vagueira, as atividades principiam este sábado e estendem-se até ao dia 11 de setembro.

Do cartaz para o mês de julho destaca-se a presença, em permanência do Posto de Turismo, da Biblioteca de Praia, dos bares e do Artesanato que irão estar situados no Largo Parracho Branco e que têm o seu “pontapé de saída” marcado para este sábado, dia 9 de julho.

O programa para este ano é marcado por uma diversidade de oferta assinalável, desde as “Caminhadas ao Pôr do Sol” ao final da tarde de cada sexta-feira do mês, passando pela “Hora do Conto” e oficinas culturais, pela “Manhã Náutica” que voltará a animar a marina da Praia da Vagueira, pelo regresso dos sempre muito animados “Municípios Sem Fronteiras” que prometem dar ainda mais luz e cor ao Largo Parracho Branco, nos dias 21, 22 e 23 de julho e que irão integrar duas iniciativas ligadas ao “Vagos em Ação Júnior”, programa de ocupação de tempos livres para as crianças e jovens do concelho de Vagos, que se poderão também deliciar com os insufláveis que marcarão presença nos dias 17 e 31 de julho e nos dias 14 e 28 de agosto.

A sensibilização ambiental também terá lugar, com a atividade “O mar contra-ataca” que, nos fins de semana de julho e agosto, levará muita animação e educação para um melhor ambiente aos areais da Praia da Vagueira e do Areão.

Do ponto de vista do cartaz musical, o Município de Vagos terá propostas para todos os gostos, em dois palcos diferenciados. No palco Biblioteca de Praia, às sextas-feiras pelas 22h e aos sábados às 18h, o destaque vai para projetos emergentes de índole local/regional, enquanto o palco principal será ocupado às quartas-feiras, às 22h30 com projetos de maior envergadura, destacando-se nomes fortes da música nacional, como Capitão Fausto, no dia 27 de julho, os Anjos com presença marcada para o dia 3 de agosto, José Cid que irá atuar no dia 17 de agosto e Olavo Bilac, que estará na praia da Vagueira no dia 24 de agosto.

A complementar esta oferta, irão também subir ao palco os Função Públika (13 de julho), Magma (10 de agosto), TV5 (31 de agosto), Fax (7 de setembro), sendo que a Banda Vaguense irá atuar no dia 10 de setembro com cantores vaguenses.

O programa do “Animar o Verão 2022” encerrará, no dia 11 de setembro, com o Festival de Folclore e a Feira Gandaresa”.