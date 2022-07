Traficante de droga em prisão preventiva em Águeda

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda, deteve no passado dia 16 um homem de 43 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Águeda.

De acordo com a GNR o homem em causa violou as medidas de coação anteriores, uma vez que no âmbito de um inquérito por tráfico de estupefacientes, cuja investigação decorria há cerca de cinco meses, o suspeito tinha sido presente, em março de 2022, a primeiro interrogatório no Juízo de Instrução Criminal de Aveiro, onde lhe foi decretada, entre outras medidas, a medida de coação de proibição de contacto com indivíduos conotados ao tráfico e/ou consumo de produtos estupefacientes.

Na sequência do inquérito, o suspeito foi novamente presente ao Juízo de Instrução Criminal em Aveiro para alteração das medidas de coação, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O suspeito foi detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Coimbra.