Unibike e Neomouv oferecem duas bicicletas aos Bombeiros

A Unibike e a Neomouv uniram-se para oferecer duas bicicletas elétricas aos Bombeiros de Vagos, que servirão essencialmente para patrulhamento e deslocação a eventos na vila.

A entrega das bicicletas foi feita na sede da Unibike, no Parque Empresarial de Soza, na semana passada, ao presidente da direção Nuno Moura e ao comandante Fernando Cheganças, numa cerimónia informal, que contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal, Silvério Regalado, e dos representantes daquelas empresas.

Mostrando a sua indignação “pela forma como os Bombeiros são maltratados em Portugal pelas instituições, sendo obrigados a mendigar por apoios”, o espanhol Sergio Ramos, administrador da Unibike, explicou que esta oferta “é uma pequena amostra de uma relação que queremos fortalecer entre as duas corporações”. Ainda para mais tendo sofrido na pele um incêndio [na Avantisbike, em 2019], onde “vimos como os bombeiros pouco podiam fazer pois não tinham meios para trabalhar”.

Apesar de reconhecer que os Bombeiros de Vagos não têm “grande razão de queixa das empresas”, é pena, afirma o presidente da direção desta corporação, que nem todas pensem da mesma forma. “Temos algumas falhas que põem em causa as zonas industriais, nomeadamente a falta de um veículo de combate para incêndio industrial, uma luta que só conseguiremos vencer juntando empresas e a câmara, para aquisição de um veículo que custa cerca de 350 mil euros”, apelou Nuno Moura. O próprio Estado Central “deveria olhar de forma diferente para aquilo que é a cabeça da Proteção Civil”.

Para o comandante Fernando Cheganças, as bicicletas serão úteis para deslocação a eventos no concelho, como as Festas em honra da Senhora de Vagos, ou para a saída das equipas apeadas que, neste caso, poderão deslocar-se de velocípede. No que respeita ao apoio de outras empresas do concelho, o comandante referiu-se ao protocolo formativo já existente com algumas, que tem permitido libertar verbas para aquisição de equipamento de proteção individual – “só o casaco e as calças custam mil euros” -, para incêndios urbanos e industriais.

A Neomouv é a empresa (francesa) parceira da Unibike que ofereceu partes das bicicletas, para montagem e finalização em Vagos. Trata-se, segundo Philippe Vaxelaire, de uma bicicleta sem corrente, e com um suporte de bagagem frontal, que pode levar uma carga até 5 kgs, e outro traseiro, que suporta até 27 kgs. Cada bicicleta custa, para venda ao público, cerca de 2 mil euros.