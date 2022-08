Anadia Futebol SAD aposta na manutenção e pisca o olho à subida

O Anadia FC, Futebol SAD apresentou, esta quinta-feira, o plantel, equipa técnica, sponsors e equipamentos para a próxima temporada, dois dias antes do primeiro embate, que acontece este sábado, às 17h, frente ao Montalegre, no Municipal de Anadia.

Apostado em garantir a manutenção como principal objetivo, o conjunto anadiense não coloca de parte a possibilidade de atingir os quatro primeiros lugares do campeonato e concretizar o sonho da subida.

Na apresentação da equipa para a próxima temporada, que decorreu no Museu do Vinho Bairrada, o presidente do Anadia FC Futebol SAD, o japonês Akira Nakamura, numa breve intervenção na língua de Camões, lembrou os problemas e dificuldades sentidas para garantir a manutenção do clube na Liga 3.

Recordando que desde a época passada o clube passou a ser administrado pela SAD, Akira Nakamura apontou que aquele período foi “de muita luta, superação e de aprendizagem” e referiu: “O nosso projeto vai para além do campo, queremos envolver toda a comunidade de Anadia, mas não queremos que seja como na época passada devido a problemas extra-campo (…). Foi muito difícil e pedimos desculpa por isso”.

“Acredito que há muitas pessoas que não sabem dos acontecimentos e outras que tenham até informações erradas”, disse o japonês, não avançando mais pormenores, “por motivos judiciais e de confidencialidade”, sobre o período perturbado vivido no seio do clube.

“Gostaríamos que esta época fosse diferente”, desejou Akira Nakamura, e para tal “vamos juntos, com dedicação e transparência conseguir este objetivo. Os nossos jogadores precisam do apoio de todos”.

André Nogueira, team manager do clube, apontou como primordial a ligação do clube à cidade e ao concelho. “Não faz sentido ser de outra forma. Devemos juntar as sinergias e lutar todos pelo mesmo fim, que não é mais que promover a nossa terra”.

Filipe Macieira, diretor-geral e desportivo, também falou de união. “Quero continuar este projeto com todos vós. Pediram-me para trazer para o clube pessoas de Anadia e foi exatamente isso que fiz!”. Quanto aos objetivos: “Vim para Anadia para subir, não para descer”, completou.

Plantel e equipa técnica

Presentes estiveram também os patrocinadores do Anadia. A SAD contará com a Ibervita como sponsor principal, para além da Opticália e da Farmácia Central, que se regozijaram pelo facto de estarem ao lado do clube nesta temporada.

Na sessão foram apresentados individualmente cada um dos elementos da equipa técnica e plantel, começando por Rui Borges (treinador), João Almeida (treinador-adjunto) José Pedro Dias e Tomás Neves (preparadores físicos), Augusto Petronilho (treinador de guarda-redes), José Santos e Bruna Casimiro (fisioterapeutas) e João Dias (enfermeiro).

Fazem parte do plantel para esta época os nomes de Manuel Gama, Francisco Martins, José Costa, Bruno Morais, Timo, João Nogueira, Simão Fernandes, Berna, André Santos, Edu Silva, Hugo Pinho, Nuno Martins, Edu Pinheiro, Filipe Marques, Diogo Silva, Zé Gata, José Postiga, Davou, João Vitor, Dinho, Rafa, Fausto Lourenço e Diego Maeda.

O capitão da equipa, Fausto Lourenço, destacou esta apresentação, apontando que são momentos destes que “ajudam a criar uma simbiose entre os adeptos com a instituição, com a SAD. E isso é fundamental para progredir. Dentro de campo vamos fazer os esforços que estiverem ao nosso alcance”, prometeu.

No final, o técnico Rui Borges disse ao JB que os objetivos para esta temporada passam por “tornar mais sólida a presença do Anadia na Liga 3 e a melhor forma é atingir o mais rapidamente possível a manutenção”, com perspetivas de lutar por outro patamar, que pode passar pela subida. “Vamos ver, o tempo o dirá”, disse o técnico, numa entrevista que pode ler na íntegra aqui nos próximos dias e na primeira edição impressa de setembro do Jornal da Bairrada.