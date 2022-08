“Culturas no Mundo” traz música e gastronomia ao Museu do Vinho

Trata-se de uma montra cultural dos países com os quais Anadia tem geminação: Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Este fim de semana, com entrada livre.

No próximo fim de semana, dias 20 e 21 de agosto, quem visitar o Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, terá oportunidade de assistir ao evento “Culturas no Mundo”, uma montra cultural dos países com os quais Anadia tem geminação. Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, juntamente com o Município de Anadia, serão os mestres de cerimónia com demonstrações de música e de gastronomia.

O evento, com entrada livre, abre portas às 16h30 do dia 20 (sábado) e inicia-se pelas 17h com a receção ao público, performance musical e mostra gastronómica da Bairrada, em particular do Município de Anadia, anfitrião desta celebração de multiculturalidade.

Pelas 19h inicia-se a demonstração culinária dedicada ao Brasil. As sonoridades deste país terão início pelas 20h e em simultâneo o público presente poderá degustar os pratos confecionados no showcooking e assistir ao concerto, até perto das 21h30, altura em que encerra o primeiro dia do evento.

No dia seguinte (21, domingo), o museu recebe as culturas cabo-verdiana e são-tomense. Com abertura de portas às 12h30, inicia-se o evento pelas 13h, com o showcooking oriundo de Cabo Verde. Entre as 13h45 e 14h45, em palco, decorrerá o momento musical deste país.

O evento retoma pelas 18h30 com o showcooking proveniente de São Tomé e Príncipe, e, cerca de 45 minutos depois, dar-se-á início ao último momento musical a cargo dos músicos são-tomenses. O término da performance está previsto para as 20h15 e as portas do evento encerram às 21h.