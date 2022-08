Estância termal da Curia recebe Festa do Leitão e do Espumante

Animação vai estar a cargo do grupo The Yankees, Gonçalo Tavares, Quim Barreiros e Meninos da Sacristia.

Este fim de semana, a estância termal da Curia regressa à agitação que até 2019 marcou todas as edições da Festa do Leitão e do Espumante.

Depois de um interregno de dois anos, por causa da pandemia, está de regresso à Curia, de 12 a 14 de agosto, mais uma edição da Festa do Leitão e do Espumante, à qual se somam duas iniciativas de índole desportiva, uma prova de cicloturismo e o 10.º Circuito da Curia em ciclismo.

O evento, que já é uma tradição na estância termal, terá o seu epicentro, uma vez mais, no Parque de Merendas, localizado junto à Estação da CP e à sede da Associação Rota da Bairrada.

Mas, para além da gastronomia, a Festa do Leitão e do Espumante integra um cartaz musical que promete fazer as delícias dos visitantes.

De regresso está também o Circuito da Curia e uma prova de cicloturismo. Na manhã de sábado, dia 13, com início às 9h, realiza-se o Cicloturismo, num percurso que começa no Parque de Merendas, local onde será servido o almoço, no final.

Mas o grande dia, no que diz respeito ao ciclismo, está guardado para o último dia das festas.

O famoso Circuito da Curia, que vai já na sua 10.ª edição, integra este ano o Troféu Inter-regional de Esperanças, destinado aos escalões de Juniores e Sub-23 e terá uma extensão de 90 quilómetros.

Serão seis voltas de 15km ao circuito, com partida às 15h.

