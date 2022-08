Grupo Rais na Praça da Juventude (Anadia) esta sexta-feira

O grupo Rais vai subir ao palco da Praça da Juventude esta sexta-feira, 19 de agosto, pelas 22h, no âmbito do projeto de animação “Às sextas na praça”, promovido pelo Município de Anadia.

Trata-se de um projeto de caráter familiar, sediado em Anadia, cuja génese remonta ao ano de 2013, composto por quatro elementos, três instrumentistas (guitarras) e uma voz.

O seu repertório está centrado totalmente na música cabo-verdiana, numa constante demanda de equilíbrio, entre a vertente mais tradicional, sons e ritmos oriundos dessas latitudes tropicais, e a vertente mais moderna, resultante das influências de estilos musicais de outras partes do mundo.

O grupo procura dar a conhecer um pouco da cultura de Cabo-verde, através de um estilo musical diverso e extremamente rico, quer melódica, harmónica e/ou ritmicamente falando. Tal diversidade oscila entre a calma e a nostalgia das “Mornas”, a cadência das “coladeiras” e do “Batuku” e a impulsividade frenética do já tão conhecido “Funaná”.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, promovido pelo Município de Anadia, que pretende preencher com música as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, grátis, que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

Pelo palco da Praça da Juventude já passaram, nesta edição de 2022, a Orquestra Desigual da Bairrada, “Síndrome B”, “Meninos na Sacristia”, “Os Sabugueiros”, “Four2One”, Robs Angels, grupo Incantus e Carolina Pessoa.