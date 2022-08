Luz verde para projetos da nova unidade de saúde de Oiã

Foi já adjudicada a elaboração dos projetos para a execução da nova Unidade de Saúde Familiar (USF), a ser instalada na vila de Oiã. O valor da adjudicação foi de 27 mil euros (mais IVA).

Esta nova unidade de saúde será construída no espaço que confina a poente com o edifício da Junta de Freguesia e do Auditório de Oiã. O projeto prevê a criação de um edifício composto por sete gabinetes médicos, sete gabinetes de enfermagem, um compartimento específico para o “banho acompanhado”, destinado ao tratamento de pacientes diabéticos, uma sala de reuniões/biblioteca destinada à coordenação e formação da equipa técnica, uma copa, entre muitos outros espaços, necessários ao bom funcionamento deste equipamento.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, “depois de construídas as unidades de saúde da Palhaça e União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa (BTM), que representaram um investimento superior a 2 milhões de euros, é a vez de Oiã beneficiar de um equipamento público de saúde, dotado de meios físicos, tecnológicos e humanos capazes de darem uma resposta com qualidade à população”.

O autarca acrescentou que “a nova unidade de saúde vai ser instalada numa zona que beneficiará da futura ligação pedonal que estamos a construir entre a Praça do Cruzeiro e o Edifício da Junta de Freguesia de Oiã. Trata-se de mais um projeto, levado a cabo pelo nosso executivo, há muito ambicionado pela população desta vila e freguesia”.

Relembre-se ainda que, para além do projeto para as futuras instalações da Unidade de Saúde Familiar e dos trabalhos relativos à criação de uma ligação pedonal entre a Praça do Cruzeiro e o Edifício da Junta de Freguesia, o executivo apresentou à população, a 10 de novembro de 2021, um projeto de Requalificação do Centro Urbano da Vila de Oiã, dando oportunidade aos oianenses para conhecerem as intenções da autarquia de intervir nesse espaço.